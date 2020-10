Coronavirus – 796 nuovi casi in Sicilia, 8 i decessi. Tasso di positività al 10%

Sono 796 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 548). E’ un nuovo record per l’isola, che non era andata mai oltre i seicento casi in un giorno. 248 casi in più rispetto a ieri, con numero di tamponi simile: 7732 oggi, contro i 7412 di ieri.

Purtroppo cresce ancora il numero dei ricoverati in ospedale: sono 677 (29 in più di ieri), di cui 89 in terapia intensiva (6 in più). Il tasso di positività si alza dal 7,5% al 10,2%

Gli attuali positivi attualmente sono 8.540 (690 in più di ieri), di cui 7.863 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano ben 8 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 397.