S. Stefano di Camastra, redatto il progetto esecutivo per ammodernare il campo sportivo

Prende corpo la possibilità di realizzazione dell’ammodernamento dell’impianto sportivo Salvo La Rosa di S. Stefano di Camastra.

È stato predisposto in questi giorni il progetto esecutivo a cura dell’area tecnica del comune per un ammontare complessivo di circa 1.500.000 di euro. Il progetto prevede l’ammodernamento dell’attuale impianto con la realizzazione di una nuova tribuna il terreno di gioco in erba sintetica l’impianto di illuminazione l’ampliamento delle attuali misure del campo di gioco.

Il progetto è già stato inoltrato per l’acquisizione dei pareri preventivi al CONI e alla Lega Calcio.

Il progetto fortemente voluto dall’assessore Alessandro Amoroso, dal Sindaco Francesco Re e dall’amministrazione comunale tutta, per la realizzazione dello stesso si avvarrà anche delle risorse rese disponibili attraverso la sottoscrizione di un mutuo con il credito sportivo.

La realizzazione dell’impianto consentirà sicuramente di poter rilanciare programmi ed ambizioni della società sportiva Stefanese calcio, che già da quest’anno ha operato una rivoluzione tanto nella compagine societaria quanto in quella tecnica aprendo sempre di più le porte a giovani del territorio.