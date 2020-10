Primo consiglio comunale a Naso. Presidente è stato eletto Giovanni Rubino

L’ingegnere Giovanni Rubino è il nuovo presidente del consiglio di Naso.

L’esponente della lista Naso Orgogliosa è stato eletto ieri sera, alla prima riunione del consiglio comunale che si è tenuta al Cineauditorium Mormino. Il consigliere Martina Galletta sarà il suo vice.

Durante il civico consesso, convocato dal presidente uscente Gaetano Nanì, dopo il

giuramento degli eletti si è passati alla surroga dei consiglieri Rosita Ferrarotto, Sara Rifici e Daniele Letizia che hanno optato per la caric adi assessore. Al loro posto sono subentrati: Martina Galletta, Rosario D’Amore e Francesco Catania.

Stabiliti anche i ruoli all’interno dei due gruppi consiliari: Pippo Randazzo sarà il capogruppo della componente di maggioranza Naso Orgogliosa, Sarina Calio di Nuovi

Orizzonti (minoranza).

Al termine della composizione della nuova assise cittadina, il giuramento del sindaco Gaetano Nanì: “Unità d’intenti per migliorare ulteriormente la nostra città. Lavorare da squadra nel supremo interesse dei cittadini di Naso”. Ha dichiarato Nanì che ha concluso: “Ci attendono cinque anni impegnativi, forse anche difficili considerato l’attuale momento storico, non lasceremo niente di intentato per garantire un futuro migliore ai nostri figli e permettere a Naso di continuare il percorso migliorativo intrapreso negli ultimi 10 anni. Buon lavoro a tutti”.