Domani sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Fs, Ntv e Trenord

Domani giovedì 22 ottobre dalle ore 21.00 e fino a dopodomani venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Ntv e Trenord.

Come è stato scritto nell’avviso per i viaggiatori l’agitazione potrà comportare modifiche al servizio, anche prima del servizio e dopo della sua conclusione. In altre occasioni spesso è accaduto che i treni hanno comunque proseguito regolarmente e senza creare disagi ai pendolari, in altre occasioni no. Tutto potrà essere verificato in corso d’opera.

Nello stesso tempo il comitato pendolari Messina Palermo gruppo Comitato Pendolari Siciliani ha segnalato quanto avvenuto martedì 13 ottobre lungo la tratta compresa tra Milazzo e Barcellona; ha voluto ringraziare ufficialmente Silvio Damagini di Trenitalia e Davide Mistretta di Rfi per la disponibilità continua nel fornire informazioni in tempo reale, di farsi carico del disagio dei passeggeri, in occasione dei problemi tecnici al treno regionale 12715 Messina Centrale Sant’Agata Militello. Nel parcheggio antistante la stazione di Barcellona è stata istituita una task force con bus sostitutivi, un servizio di ristoro, il tutto coordinato da Enzo Ragusa di Trenitalia Customer Service; in più è stato attivato un treno straordinario regionale 12717 proveniente da Rometta Messinese e diretto a Palermo Centrale con tutte le fermate del precedente treno 12715 cancellato, in aggiunta ai precedenti mezzi sostitutivi.

“Considerando tutti questi aspetti, ha concluso Francesco Mondì rappresentante dei Pendolari Messina Palermo Comitato Pendolari Siciliani – Ciufer, possiamo ritenerci soddisfatti delle comunicazioni e dei servizi organizzati in occasione di questa criticità”.