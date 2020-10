Coronavirus – Secondo contagiato al Tribunale di Patti, rinviate le udienze penali

Dopo il caso di positività comunicato lunedì, riguardante un dipendente dell’ufficio di Procura del Tribunale di Patti, stamattina è giunta la notizia di un ulteriore caso di positività nello stesso ufficio.

Su richiesta del Procuratore della Repubblica sono state rinviate tutte le udienze penali del collegio e monocratico.

“Il Consiglio dell’Ordine – si legge in una nota del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Patti, Francesco Pizzuto -, garantirà la presenza di un difensore per i rinvii. I colleghi impegnati nelle udienze penali potranno non recarsi in tribunale e saranno rinviate anche le udienze Gup e gip”.