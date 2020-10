Basicò: si è insediato il nuovo consiglio comunale

Seduta di insediamento per il nuovo consiglio comunale di Basicò. In assenza di pubblico in aula, per l’emergenza covid, hanno giurato tutti i consiglieri risultati eletti nella recente consultazione amministrativa.

Per la lista di Filippo Gullo “Crescere in serenità e Fermare il declino – Filippo Gullo Sindaco”, Angela Giorgianni, Raffaele Biondo, Antonio Cotone, Agata Maria Sorbello, Maria Carmela Castellino, Costanzo Calderone e Luciano Recupero; poi per la lista “Insieme per Basicò – Movimento Politico Locale – Nino Casimo Sindaco”, il sindaco uscente Nino Casimo, il vice sindaco uscente Rosalia Palma Maio e Angelo Pelleriti. Superati, come da prassi, i punti all’ordine del giorno sulle condizioni di eleggibilità e candidabilità degli eletti, le eventuali surroghe e le situazioni di incompatibilità, si è proceduto ad eleggere il presidente e vice presidente del consiglio comunale. Sono stati scelti Raffaele Biondo e Maria Carmela Castellino; infine ha giurato il sindaco Filippo Gullo, che ha presentato i componenti del suo esecutivo. Capigruppo di maggioranza e di opposizione saranno Agata Maria Sorbello e Angelo Pelleriti.