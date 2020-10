A Militello Rosmarino nasce il Gruppo N.O.I.S. di volontari di Protezione Civile

A Militello Rosmarino è nato un nuovo gruppo N.O.I.S., Nucleo Operativo Interforze Sicilia. Il N.O.I.S. è una nuova struttura di Volontariato di Protezione civile, che svolge attività assimilabili alla difesa civile o comunque finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, in particolare in quelle situazioni causate da disastri naturali.

L’atto Costitutivo del N.O.I.S. ODV Militello Rosmarino – Associazione di Protezione Civile, è stato redatto alla presenza del Sindaco, Salvatore Riotta, del suo Vice, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e delle rappresentaze Regionali del N.O.I.S., presso l’aula consiliare del Comune di Militello Rosmarino.

“I ragazzi di Militello Rosmarino hanno voluto fortemente creare questo gruppo di Protezione Civile – ha detto Giuseppe Fazio, Responsabile Regionale del gruppo N.O.I.S. –, per mettersi a disposizione della loro comunità. Seguiremo questi ragazzi nel loro percorso, ed il nostro compito sarà quello di dare loro il massimo supporto per arrivare ad essere autonomi. Noi crediamo in un volontariato formato, che deve passare dal sapere, prima del fare”.

L’associazione neocostituita è composta da 20 volontari ed il direttivo è così strutturato: