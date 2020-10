Scuole, interventi allo Sciacia e al Torricelli di Sant’Agata M.llo e al Manzoni di Mistretta

E’ stato approvato il progetto relativo ad edifici scolastici nei comuni di Sant’Agata Militello – lo “Sciascia” ed il “Torricelli” – e Mistretta – il “Manzoni” – per oltre 187 mila euro.

Sono collegati all’avviso pubblico formalizzato dal governo nazionale a seguito dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19; si riferisce all’acquisto di arredi scolastici, banchi monoposto e sedie e al ripristino di quegli ambienti non utilizzati o da convertire, per ampliare gli spazi per la didattica, per consentire la riapertura in sicurezza per l’attuale anno scolastico.

E’ stato stanziato un milione di euro per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità previste dall’avviso dopo le richieste da parte delle dirigenze scolastiche e dei sopralluoghi dei tecnici incaricati, sono stati individuati gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare per riadattare spazi e aule didattiche.

A questo avviso sono collegati i progetti per i plessi di Sant’Agata Militello e Mistretta. Poiché si è ravvisata la necessità di eseguire i lavori in tempi brevi e considerato l’importo, si è deciso di procedere all’affidamento diretto, pur valutando di tre preventivi.

Entro il termine sono pervenuti due preventivi ed è risultata ammissibile l’offerta della ditta “Faranda Pietro” di Ficarra, con il ribasso di circa il 9% sull’importo a base d’asta di 135 mila euro. Il quadro economico di spesa è stato rimodulato successivamente all’affidamento, nel quale si evince che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è pari ad oltre 172 mila euro.