Coronavirus – Galati Mamertino,144 i positivi accertati. Oggi vertice in vista della scadenza della zona rossa

I numeri relativi alla diffusione del Covid-19 a Galati Mamertino potrebbero scendere sensibilmente. Ed è questa la speranza dei 44 cittadini che hanno completato il periodo di isolamento dopo essere risultati positivi al test molecolare e attendono l’esito del primo tampone di verifica.

Sono infatti 144 le persone per le quali è stata accertata la positività attraverso il tampone rino-faringeo, ma per 44 di loro si è già conclusa la quarantena, ed ora sono stati sottoposti a nuovo tampone. L’esito è atteso per oggi.

E sempre oggi circa un’altra settantina di persone, molte delle quali gia risultate positive al covid-19 e che hanno completato i 10 giorni di isolamento, verranno sottoposte al tampone molecolare.

Nel frattempo continua lo screening con test rapido su tutta la popolazione, che ha permesso di individuare altre 18 persone con sospetta positività, che attendono ora riscontro attraverso il tampone molecolare. Ieri, su 22 soggetti sottoposti al test rapido, solo uno è risultato positivo, dato che sembra dare indicazione di un calo della curva di contagio nella piccola comunità nebroidea, anche se ad oggi, sfora quota 400 il numero di persone in isolamento.

Numeri ed andamento epidemiologico saranno valutati durante il vertice previsto per oggi, a cui prenderanno parte l’amministrazione comunale galatese, l’ASP e la Regione, per fare il punto della situazione e concordare le successive azioni da mettere in campo, in vista della scadenza del termine di durata della zona rossa, fissato alla mezzanotte di oggi.

“La situazione è in evoluzione” ha scritto ieri sera l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook del comune “ma ora sembra essere sotto controllo. Continuiamo a lavorare senza sosta”.