Coronavirus – Galati Mamertino, prorogata zona rossa fino al 25 ottobre. Ma si pensa già a ripartire

Prorogata la zona rossa fino alla mezzanotte del 25 ottobre prossimo. La decisione arriva dopo un confronto tra l’amministrazione guidata da Nico Baglio, i vertici ASP, il commissario straordinario per l’emergenza covid-19 Carmelo Crisicelli e il capo della segreteria tecnica dell’assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce.

Alla luce dei dati sui casi positivi al covid-19 e dell’andamento dell’epidemia nel centro nebroideo, si è ritenuto, in via cautelativa, di prolungare l’isolamento fino a domenica, ed è stata emessa relativa ordinanzan. 49 con data di oggi.

Sono una cinquantina i tamponi molecolari per i quali oggi sono arrivati gli esiti: si tratta di test eseguiti su persone risultate già positive che hanno concluso i primi 10 giorni di quarantena e sui loro stretti familiari. Per questi ultimi, già negativi al primo test, la negatività è stata confermata, mentre purtroppo, per buona parte delle persone affette da covid-19 l’esito è stato nuovamente positivo.

“Voglio ringraziare il capo della segreteria tecnica dell’assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce per l’attenzione mostrata alle esigenze, anche quelle più specifiche e particolari della nostra comunità, spendendosi in prima persona” ha detto il vice sindaco Vincenzo Amadore: “Ai Galatesi voglio rivolgere un appello, affichè continuino a comportarsi con grande senso di responsabilità e coesione, come sinora fatto.”

“Nonostante questa proroga, che era già nell’aria” continua Amadore “stiamo già programmando la ripartenza, mettendo in atto una serie di misure per sostenere le famiglie e le imprese locali. Già da domani inoltreremo le nostre istanze agli organi competenti. Nonostante tutto sono convinto che ne usciremo presto, anzi prestissimo.”