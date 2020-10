Milazzo. Attesa per conoscere le deleghe assegnate dal sindaco Midili agli assessori

C’è attesa per conoscere le deleghe assessoriali che saranno assegnate dal sindaco Pippo Midili tra domani e mercoledì. I sette assessori nominati lo scorso venerdì sera dovrebbero conoscere i compiti loro assegnati a stretto giro per potersi subito mettere in moto per la realizzazione dei punti del programma elettorale che il primo cittadino vuole subito concretizzare. Si pensi, ad esempio, ai parcheggi a pagamento o alla programmazione urbanistica. E’ chiaro che Midili punta a lavorare con una certa stabilità insieme al suo team di assessori. Professionisti esperti, tra cui un tecnico dell’urbanistica quale l’ingegnere Santi Romagnolo. Proprio l’urbanistica è uno di quei settori che hanno bisogno di essere riorganizzati. E curiosità si è creata anche intorno alla prima seduta di consiglio comunale. Il civico consesso, che si riunirà per la prima volta sabato 24 ottobre, dovrà eleggere presidente e vice presidente del consiglio comunale. Indiscrezioni danno come favorito per la poltrona di massima espressione del civico consesso l’avvocato Alessandro Oliva, ma non sono esclusi altri nomi.