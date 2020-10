Dissesto idrogeologico – Sant’Angelo di Brolo, aggiudicata la gara per il centro abitato

L’obiettivo è la messa in sicurezza di un’intera area compresa tra via Vittorio Emanuele, via Piave e via Trento, teatro di fenomeni di instabilità che hanno prodotto lesioni importanti su edifici e infrastrutture, in special modo tra il 2009 e il 2010, dopo le abbondanti piogge.

L’intervento riguarda l’esecuzione di opere di sottofondazione finalizzate alla stabilizzazione del versante e a contrastare l’azione di scivolamento lungo la linea di demarcazione tra lo strato roccioso superficiale – costituito da arenarie fratturate e di profondità variabile tra i sei e i sette metri – e lo strato sottostante di base molto profondo. Prevista anche la canalizzazione provvisoria dei sottoservizi – gas, energia elettrica, rete idrica, rete fognaria, rete telefonica – e la loro ricollocazione lungo una condotta appositamente ricavata.

Completano l’appalto, la collocazione di una gabbionata nel tratto di terreno vicino all’area delle case popolari di via Vallonello e la regimazione delle acque provenienti dalla Circonvallazione, attualmente convogliate in un cunettone.