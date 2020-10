Coronavirus – 362 nuovi positivi oggi in Sicilia. Ma con metà dei tamponi di ieri: 3252

362 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 548). 185 casi in meno rispetto a ieri, ma con metà dei tamponi effettuati: sono stati 3.252, contro i 6.390 di ieri.

Purtroppo cresce ancora il numero dei ricoverati in ospedale: sono 593 (30 in più di ieri), di cui 72 in terapia intensiva (2 in più di ieri). Cala dunque il numero dei nuovi contagi, ma preoccupa la percentuale di casi di positività, rispetto al numero di tamponi effettuati, che oggi ha superato l’11%.

Gli attuali positivi attualmente sono 7.019 (229 in più di ieri), di cui 6.426 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano 3 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 368.