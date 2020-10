Coronavirus – Un caso di positività a Brolo, avvio della mensa rinviato a mercoledì

Aggiornamento emergenza Covid a Brolo.

Dopo i tamponi effettuati nel fine settimana, una persona è risultata positiva al test molecolare. Positive anche altre due persone non residenti a Brolo che esercitano attività nel nostro paese. Lo comunica il sindaco Pippo Laccoto.

Tutti i loro contatti sono già stati sottoposti a tampone rapido con esito negativo. Per maggiore tranquillità, oggi pomeriggio l’Usca di Patti effettuerà nuovi tamponi rapidi in modalità drive in a queste stesse persone presso il palatenda di piazza Annunziatella. In via precauzionale, l’avvio della mensa scolastica, programmato per domani, è stato rinviato a mercoledì.