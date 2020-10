Coronavirus – 548 nuovi casi in Sicilia, in risalita rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 548 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 475). 75 i nuovi casi in più rispetto a ieri, con 6390 tamponi.

Purtroppo si segna una netta crescita nei ricoverati in ospedale: sono 563 (23 in più di ieri), di cui 70 in terapia intensiva (ben 9 in più di ieri). La Sicilia è la quarta regione per ricoverati in terapia intensiva, dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Torna ad aumentare dunque il numero dei contagi, dopo il lieve calo di ieri. Gli attuali positivi attualmente sono 6790 (509 in più di ieri), di cui 6227 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano 3 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 365.