Sinagra: aggiudicata progettazione di una via di fuga

La struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e sotto la direzione di Maurizio Croce, ha aggiudicato la progettazione esecutiva di una via di fuga a Sinagra all’ingegnere Vittorio Cacioppo – ribasso del 39,6%, importo complessivo di tredicimila euro.

Il progetto, atteso da quindici anni, riguarderà la realizzazione di una via di fuga nel centro storico, con l’adeguamento del percorso esistente. Verrà costruito un ponte che attraversa il torrente Immillaro, con interventi di regimentazione delle acque. Attualmente, le due sponde non sono collegate e, per attraversare il corso d’acqua si percorre il letto del canale in quel tratto che risulta asfaltato. Nei periodi di pioggia intensa non è quindi possibile percorrerlo, con la conseguenza del sostanziale isolamento della frazione Baronia. L’area in questione è nella periferia orientale, nel tratto vicino alla località Vecchia Marina, e il collegamento che si intende garantire è quello tra la strada comunale Sinagra-Baronia-Farano e la via San Marco. Il ponte sarà a due corsie, con un marciapiede in entrambi i lati e per una larghezza complessiva di dodici metri. La pavimentazione sarà in asfalto e le strutture di sostegno saranno rivestite in pietra locale.