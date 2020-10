Naso – Negativi al tampone molecolare i due soggetti risultati positivi al rapido

Erano risultati positivi al test rapido per l’individuazione del Coronavirus lunedì scorso, 12 ottobre, ma il test molecolare non ha confermato il contagio dei due residenti nel Comune di Naso – un ragazzo che frequenta il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando e la madre.

I due erano risultati positivi ai test rapidi eseguiti in un laboratorio privato, mentre ieri è arrivato l’esito negativo dei tamponi molecolari effettuati dall’Asp. L’intera famiglia, residente a Naso, era stata messa in isolamento fiduciario all’inizio di questa settimana.

“Dopo alcuni giorni di apprensione – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – fortunatamente proprio ieri l’Usca di Sant’Agata Militello ci ha comunicato l’esito che esclude contagi da Covid-19. Attualmente nel territorio comunale, resta in isolamento fiduciario, poiché in attesa degli esami molecolari, qualche altro nostro concittadino.

La situazione è costantemente monitorata, seguita dalle autorità sanitarie preposte e dai nostri uffici. Evitiamo allarmismi, dettati da notizie incontrollate e assolutamente non vere. Raccomando ai più giovani – conclude il primo cittadino – di evitare assembramenti e di mantenere nelle occasioni di incontro, una distanza interpersonale di almeno un metro. Usiamo sempre la mascherina, all’aperto e nei luoghi chiusi, dove è fondamentale rispettare scrupolosamente i protocolli anti-contagio. Ricordiamoci che dai nostri comportamenti dipende anche la vita degli altri”.