Coronavirus – Torrenova, test rapidi gratuiti per i bambini

“I nostri bambini vanno tutelati insieme alle loro famiglie che non possono permettersi di vivere in ansia e perdere giornate di lavoro. Per questo abbiamo deciso tramite una convenzione con in laboratorio analisi privato, sito a Torrenova, di mettere a disposizione dei tamponi rapidi gratuiti a tutti i bambini che presentano febbre o che hanno compagni di classe o docenti che siano entrati in contatto con soggetto positivo. Ovviamente, il test sarà effettuato su base volontaria.”

A dirlo è Salvatore Castrovinci, sindaco della cittadina tirrenica, che proprio nei giorni scorsi è stato impegnato nella gestione di un caso di positività al Covid-19 al nido comunale e di una presunta positività per un familiare di un dipendente scolastico, risultato poi negativo al test molecolare.

I tamponi, circa 400, sono stati acquistati con donazioni da parte delle imprese torrenovesi e con fondi personali del Sindaco.

La convenzione prevede anche screening mensile per il personale asilo nido e agevolazioni per tutti i dipendenti comunali e delle scuole.

” Non siamo abituati ad aspettare e la salute dei nostri figli va tutelata sempre e comunque” dichiara Castrovinci.