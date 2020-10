Coronavirus – Iniziato oggi da Lipari lo screening anti-Covid alle Isole Eolie

È iniziato oggi, sabato 17 ottobre a Lipari, lo screening epidemiologico su base volontaria disposto dal Presidente Musumeci e dall’Assessore Razza a favore della popolazione residente delle isole Eolie; i tamponi sono effettuati a cura del Team sanitario guidato dal Commissario ASP Emergenza Coronavirus dott. Carmelo Crisicelli.

“Dai primi dati della tarda mattinata, in cui sono stati effettuati oltre duecento tamponi, è stato evidenziato un solo caso di positività alla SarS-COV2 subito posto in isolamento – ha detto il Direttore Generale dell’ASP, Paolo La Paglia -, facciamo appello alla popolazione per raggiungere più residenti possibili ai fini di prevenire possibili cluster nelle isole Eolie e riuscire con le misure epidemiologiche a contenere l’eventuale diffondersi dell’infezione”.