Coronavirus – Castel di Lucio verso la normalità. Da lunedì si torna a scuola

Buone notizie per Castel di Lucio che si avvia al ritorno alla normalità, dopo giorni di preoccupazione per l’emergenza coronavirus, con 18 casi complessivamente registrati di positività al covid-19. La maggior parte dei positivi è asintomatica e in rigoroso isolamento domiciliare. 4 le persone, invece, che sono state ricoverate al Policlinico di Messina in terapia intensiva. Proprio ieri, una di loro, è tornata a casa.

Oltre 350 i tamponi eseguiti nei giorni scorsi, per mappare e contrastare la diffusione del contagio. Tra le misure adottate, anche la chiusura e la sanificazione straordinaria degli uffici comunali e dei plessi scolastici. Ora, completata l’attività di mappatura dei “contatti stretti” dei soggetti risultati, purtroppo, positivi al Covid-19 e acquisito l’esito di tutti i tamponi eseguiti riaprono tutti i plessi scolastici e si ritorna alle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 19 ottobre, come comunicato dall’amministrazione comunale, guidata da Pippo Nobile, via social.

“Conseguentemente all’inizio delle attività didattiche in presenza, verrà avviato anche il servizio scuolabus” si legge nel comunicato. Le scuole, lo ricordiamo, erano state chiuse lo scorso 6 ottobre, con ordinanza 68 “Nel ricordare a tutti, genitori e alunni, di utilizzare tutte le precauzioni del caso, attenendosi alle prescrizioni previste dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali, auguriamo a tutti buon ritorno a scuola” conclude la nota.