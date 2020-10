Coronavirus – 475 casi oggi in Sicilia, ma 2.000 tamponi in meno rispetto a ieri. 126 i guariti

Sono 475 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 578). 103 nuovi casi in meno rispetto a ieri, ma con quasi duemila tamponi in meno: sono stati 5.739 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 7.709 di ieri.

Sono 540 le persone ricoverate in ospedale (11 in più di ieri), di cui 61 in terapia intensiva (3 in più di ieri).

Anche oggi però è particolarmente incoraggiante il dato dei guariti: 126.

Questo il report dei contagi nelle province: 24 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 151 a Catania, 12 a Enna, 14 a Messina, 130 a Palermo, 39 a Ragusa, 22 a Siracusa e 65 Trapani.

Dati del Dipartimento per la Pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Salute.

Dopo le dieci vittime di ieri, la Sicilia fa registrare 2 decessi in un giorno, per un totale di 362 dall’inizio dell’epidemia.

IN ITALIA

Supera nuovamente quota 10mila il numero di nuovi casi in tutta la nazione, e non succedeva dalla scorsa primavera: nelle ultime 24 ore sono 10.925 (ieri erano stati 10.010), mentre cala nuovamente il numero dei morti, sono stati 47 oggi, con il totale delle vittime che sale a 36.474.

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (705, +67 rispetto a ieri). 165.837 i tamponi effettuati.