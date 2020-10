Premiato a Rimini il lido “Baiadera”, unico stabilimento balneare della Sicilia a vincere

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione alla fiera di Rimini, al Sun 2020; Oliveri e il lido “Baiadèra” hanno portato alto il nome della Sicilia. È stato l’unico stabilimento balneare siciliano a trionfare.

“Best Beach” è l’unica iniziativa nazionale che premia i migliori stabilimenti balneari d’Italia. Organizzato da “Mondo Balneare”, portale di riferimento per il turismo balneare. “Sono stati gli 800 chilometri percorsi più belli della mia vita lavorativa. Nell’anno più complicato e incerto della storia moderna, venire a Rimini a ritirare il premio, ha spiegato Francesco Scardino, proprietario del lido e assessore al turismo del piccolo comune tirrenico, rappresenta il traguardo più importante dopo un ventennio di attività. Non è solo una vittoria per il lido “Baiadèra” ma è il trionfo di un paese intero, mi sono emozionato vedendo all’entrata della fiera la gigantografia del nostro litorale.”