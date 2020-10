Parco dei Nebrodi – Ultimi giorni del concorso fotografico per il calendario istituzionale

Ultimi giorni utili per partecipare al concorso fotografico “Istantanee per un calendario” promosso dal Parco dei Nebrodi, dedicato quest’anno a Luigi Catania, giovane studente prematuramente scomparso, originario di Santo Stefano di Camastra, che al Parco dei Nebrodi ha dedicato la propria tesi di laurea.

Ricordiamo che il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali o professionisti che intendono, secondo le modalità previste nell’art. 2 del Regolamento, inviare una o più foto (sino ad un massimo di tre) interpretando, secondo il proprio estro e la propria sensibilità, i valori ambientali del Parco dei Nebrodi.

L’iniziativa, che nasce nell’ambito delle attività di promozione del Parco, intende far proseguire la tradizione dell’Ente di realizzazione annuale di un calendario istituzionale.

Il Concorso Fotografico, la cui finalità è quella di raccogliere dodici scatti per la realizzazione del Calendario Istituzionale 2021 del Parco dei Nebrodi, scade il 31 ottobre 2020.

La distribuzione del Calendario Istituzionale è sempre un evento molto atteso afferma il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza . Lavoriamo per ampliare sempre più la platea – i risultati del recente corso di fotografia naturalistica ci rassicurano in questo senso- e la partecipazione rappresenta una vetrina di indiscussa importanza, anche perché libera e gratuita. Ben vengano quindi i contributi dei fotografi amatoriali, per dare nuova linfa all’azione promozionale del Parco.

Tutte le informazioni per il Concorso possono essere acquisite tramite il sito internet www.parcodeinebrodi.it o contattando Gino Fabio allo 0941.702524.