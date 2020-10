Coronavirus – Galati Mamertino, sono 134 i positivi al tampone. Attivata ambulanza medicalizzata h24

Sono 134 i casi di positività al coronavirus accertati attraverso il tampone molecolare a Galati Mamertino.

Continua intanto l’attività di screening su tutta la popolazione, portata avanti dall’amministrazione comunale, in sinergia con le autorità sanitarie preposte e con la fattiva collaborazione di tutti quei cittadini che, lo ricordiamo, si sono sottoposti ai test rapidi anche privatamente e pagando di tasca propria la prestazione sanitaria, seppure il Comune ha attivato delle convenzioni con dei laboratori analisi privati per garantire agevolazioni sul costo del test e ha previsto ulteriori agevolazioni per le fasce c.d. “deboli”. Nella giornata di ieri sono risultate positive al test rapido altre 19 persone, per le quali ora occorrerà attendere l’esito dei tamponi molecolari.

Buone notizie, invece, sul fronte del servizio di assistenza sanitaria alla popolazione residente nel comune, dichiarato “zona rossa” dal 12 ottobre scorso: è stata infatti disposta la messa in funzione di un’ambulanza medicalizzata che sarà attiva 24ore su 24 per le esigenze che dovessero presentarsi.

“Da oggi, fino al termine della zona rossa, a Galati Mamertino, davanti la delegazione della frazione San Basilio, avremo una postazione fissa con ambulanza dotata di tutti i dispostivi medici utili a contrastare il virus” ha detto con soddisfazione il vicesindaco Vincenzo Amadore e conclude “Ringrazio personalmente il dott. Dino Alagna, responsabile delle centrale operativa del 118 di Messina e provincia per aver risposto al nostro appello e aver concesso la postazione”.