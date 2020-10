Coronavirus – 578 nuovi casi oggi in Sicilia. 10 morti in 24 ore. 7.709 i tamponi

Sono ben 578 casi in più di Coronavirus rispetto a ieri (ieri l’incremento era stato di 399). Un nuovo record assoluto, per il settimo giorno di fila. Non si placa l’epidemia in Sicilia, tutt’altro, visto che ormai macina primati su primati.

Sono nove in più rispetto a ieri le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva, mentre si registrano ben 10 vittime nell’isola in 24 ore.

“Rispetto alla giornata di ieri sono solo nove in più i ricoveri per Coronavirus a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi”, scrive la Regione Sicilia in una nota.

“Il bollettino diffuso dal Ministero della Salute segnala, altresì, oltre 7.700 tamponi processati in tutto il territorio siciliano a testimonianza dell’azione di conctat tracing avviata dal Sistema sanitario regionale – fa sapere la Regione –. Significativo il numero dei guariti: 121. Anche gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri. Dieci le vittime”.

Gli aggiornamenti nelle province parlano di: 43 nuovi casi nella provincia di Messina, 154 in quella di Catania. La provincia più colpita rimane ancora Palermo, con 173 nuovi contagiati, 76 i nuovi positivi ad Agrigento, 58 a Trapani. 26 a Caltanissetta, 22 a Siracusa, 15 a Ragusa ed 11 ad Enna.