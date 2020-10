Capizzi – Un milione di euro per la valorizzazione dell’area del Castello Aragonese

Poco più di un milione di euro assegnato al Comune di Capizzi, piccolo centro montano in provincia di Messina, per interventi di miglioramento dell’area di accesso al Castello Aragonese e degli spazi circostanti.

In particolare saranno realizzate opere di riqualificazione che includono la pavimentazione in pietra quarzarenite di Capizzi, e l’installazione di illuminazione artistica. Un’attenzione particolare verrà data alla sistemazione del giardino circostante con piantumazioni scenografiche e con l’inserimento di elementi decorativi estetico-funzionali quali panchine e fioriere. Lo spazio diventerà attrattivo anche per i bambini per i quali sarà creata una piccola area accogliente e confortevole.

«Il finanziamento – dice l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – servirà a migliorare complessivamente la qualità dell’area intorno al Castello ed a rendere più attrattivo il piccolo centro dei Nebrodi dove probabilmente sorgeva l’antica “Capytium” menzionata da Cicerone e le cui origini risalgono ad epoca romana».