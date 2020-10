Tripi: approvati tre progetti esecutivi per due strutture comunali e una chiesa

Sono tre gli interventi che hanno beneficiato dei fondi per la progettazione stanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la ristrutturazione del nuovo palazzo comunale – 48 mila euro, la rifunzionalizzazione del palazzo della cultura localizzato presso l’ex asilo Baracca – 60 mila euro e la messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata – 60 mila euro.

Il comune ha integrato i fondi con 112 mila euro. Con queste risorse si è proceduto a bandire e ad aggiudicare la progettazione esecutiva; per la ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio comunale di via Francesco Todaro allo “Studio Tecnico Ingegnere Chillemi Antonio” di Santa Teresa Riva. Poi per l’immobile di via Baracca sarà “Savoca Gianfranco Studio Tecnico” di Santa Teresa Riva. Per questo lavoro lo studio geologico sarà curato dal geologo Ignazio Sidoti di Piraino. Infine per la chiesa dell’Annunziata all’architetto Paola Alosi di Barcellona. Per quest’ultimo

intervento sarà il geologo Filippo Cappotto di Ficarra ad eseguire lo studio geologico.