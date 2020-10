Sinagra – Incendio in abitazione nel borgo Martini. Anziana salva per miracolo

Un incendio è divampato improvvisamente, poco dopo le 19 di questa sera, in un’abitazione popolare di borgo Martini, a Sinagra, in cui una signora di circa 80 anni viveva da sola.

Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, sono partite dalla cucina, propagandosi in poco tempo al resto della casa.

L’abitazione, occupata da una signora di 80 anni, in poco tempo è stata totalmente avvolta dalle fiamme, e la donna non ha potuto far altro che scappare, allertando i soccorsi.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Sinagra e la locale stazione dei Carabinieri, oltre al Sindaco di Sinagra, Nino Musca.

Solo tanta paura, fortunatamente, per la signora, soccorsa da un’ambulanza del 118. L’80enne non ha riportato conseguenze e sta bene.