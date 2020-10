Oliveri: firmata transazione con il comune di Fondachelli Fantina

I comuni di Oliveri e di Fondachelli Fantina hanno sottoscritto una transazione riguardante il mancato pagamento delle spettanze ad un tecnico proveniente dal centro montano.

L’avvocato Eleonora Stella, per conto del comune guidato da Marco Pettinato, aveva

notificato un decreto ingiuntivo di circa 24 mila euro. Con la transazione il comune tirrenico pagherà 18 mila euro, somma che è stata riconosciuta dal consiglio comunale quale debito

fuori bilancio nella seduta del 14 settembre scorso.

Risale invece a luglio scorso un’altra transazione conclusa però con il comune di Falcone; oggetto del contraddittorio era stato il pagamento del consumo dell’energia elettrica per lo

sfruttamento dell’acqua dal pozzo di Sant’Anna di Falcone. Il comune di Falcone, nel giugno 2010, notificò al comune di Oliveri un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Patti per

oltre cento mila euro. II comune di Oliveri presentò opposizione, ma il tribunale di Patti la rigettò, condannandolo a pagare altre spese di giudizio. L’accordo transattivo prevede l’impegno a versare oltre 132 mila euro per cinque anni ed in dieci rate.