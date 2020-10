Coronavirus – Primo caso a Venetico, salgono a 12 i positivi a Torregrotta

Mentre a Galati Mamertino si piange il decesso di un uomo di 73 anni, il Covid-19 continua a ruggire anche sulla fascia tirrenica della provincia messinese.

Nelle ultime ventiquattro ore, a Saponara il numero degli attuali positivi ha avuto un incremento di due unità che portano a dieci gli attuali positivi totali in paese.

Primo caso di positività a Venetico, dove il sindaco Francesco Rizzo ha disposto per la giornata di oggi la chiusura degli uffici del Comune per procedere alla sanificazione dei locali nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza.

Disposta la chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia in località Soccorso. La decisione è del Sindaco di Gualtieri Sicaminò, Santina Bitto. Oggi e domani saranno giornate dedicate alla sanificazione dei locali dopo un caso di positività riscontrato.

A Torregrotta sono soltanto due gli esiti dei tamponi pervenuti su tutti quelli effettuati a dipendenti e amministratori comunali. I due esiti pervenuti hanno purtroppo dato esito positivo su altrettanti dipendenti. In buone condizioni di salute, gli stessi sono già in isolamento domiciliare con le loro famiglie. I positivi complessivi a Torregrotta salgono adesso 12, 21 le persone in isolamento domiciliare. L’Amministrazione Comunale ha voluto ricordare quanto sia necessario mantenere la calma e rispettare le regole.