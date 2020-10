Coronavirus – La Sicilia sfiora i 400 casi in un giorno: sono 399, sette vittime in 24 ore

Per il sesto giorno di fila la Sicilia fa registrare un nuovo record: sono stati 399 i nuovi casi registrati oggi, giovedì 15 ottobre (il giorno prima erano stati 366).

I tamponi effettuati in un solo giorno sono stati 7.444, circa 400 in più di ieri.

Sono 5.487 gli attuali positivi, con la Sicilia che rimane ottava tra le regioni italiane per numero di persone attualmente contagiate.

Di questi, 4.967 persone si trovano in regime di isolamento domiciliare, mentre sono 520 le persone attualmente ricoverate in ospedale, 24 in più di ieri, di cui 52 in terapia intensiva (3 in più di ieri).

La Sicilia rimane la quarta regione in Italia per numero di ricoverati in terapia intensiva, dopo il Lazio (90), la Lombardia (72), e la Campania (66), mentre con i 7 decessi registrati oggi (tra cui il 73enne di Galati Mamertino), le vittime della pandemia nell’isola salgono a 350.

89 i guariti oggi, con il totale di coloro che hanno sconfitto la malattia che sale a 4.854.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province, le più colpite rimangono Palermo e Catania, rispettivamente con 154 e 126 casi.

Staccate le altre province: in testa quella di Messina, con 22 nuovi casi, poi Caltanissetta con 21. 19 i nuovi positivi nelle province di Siracusa e Trapani, 15 a Ragusa, 14 ad Enna e 9 ad Agrigento.

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 8.804 (ieri erano stati 7.332, mentre due giorni fa 5.901).

Quasi raddoppiati i decessi in un giorno: sono stati 83 in 24 ore, contro i 43 di ieri. Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 326 in più, per un totale di 5.796, mentre si registra un nuovo record di tamponi: 162.932, 10mila più di ieri. Preoccupa la situazione in Lombardia, dove oggi si registrano 2.067 nuovi casi.