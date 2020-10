Capo d’Orlando, il giovanissimo Alessio Scarvaci vince due premi letterari

Scrittore in erba, ma già determinato a farsi largo nel mondo letterario. E’ il piccolo Alessio Scarvaci, 12 anni che frequenta la seconda classe della scuola media dell’I.C. “Giovanni Paolo II” Capo d’Orlando, diretto da Rita Troiani. Alessio, sotto l’egida della sua insegnate di lettere, Mariachiara Lembo Luscari, ha già ottenuto due importanti premi per i suoi scritti.

Timido davanti alla telecamera, studente che eccelle anche nelle altre materie di studio, ha la passione per i fornelli. La nostra intervista al giovanissimo Alessio che davanti al foglio è pronto a far andare la penna per vincere e pare proprio che abbia le idee chiare, anche sul suo futuro.