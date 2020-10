Capizzi, passi avanti per il consolidamento del quartiere Fortina

La struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico guidata dal governatore Nello Musumeci con il team di tecnici diretti da Maurizio Croce ha aggiudicato la gara per il quartiere Fortina di Capizzi.

Risale al 2006 una serie inarrestabile di smottamenti e frane riguardanti questa zona del paese, complici soprattutto le violenti piogge. Prima il crollo di un muro di sostegno, poi l’avanzare inesorabile dei dissesti che ha coinvolto diversi fabbricati fatti sgomberare per motivi di sicurezza. Anche l’omonima strada, la via Fortina, è stata interdetta al traffico e oggi una vasta area si trova in uno stato di avanzato degrado e in preda ad una accentuata instabilità che rischia di coinvolgere ulteriori abitazioni limitrofe.

Saranno, dunque, gli esperti della catanese “Geosurvey”, ad effettuare le necessarie indagini di tipo geologico e a pianificare le soluzioni più idonee per realizzare un definitivo consolidamento del quartiere. Tutte le opere, a cominciare dal nuovo muro di sostegno e dalla pavimentazione della strada, dovranno essere rivestite con pietra locale secondo le indicazioni della soprintendenza dei Beni culturali Messina. L’operazione di messa in sicurezza promette, tra l’altro, di rilanciare il turismo in un sito che vanta un patrimonio artistico non indifferente.