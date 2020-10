Capo d’Orlando: incidente stradale in via Torrente Forno

Un incidente stradale si è verificato poco fa in via Torrente Forno, nei pressi dell’istituto comprensivo 2, in contrada Forno di Capo d’Orlando, direzione mare-monti.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e una Fiat Idea; è stato il centauro ad avere la peggio. E’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello, che si stanno occupando dei rilievi, per comprendere la dinamica.