Palermo, siglato protocollo di intesa tra Regione e “Io compro siciliano” – Video

Un protocollo d’intesa per valorizzare i prodotti agroalimentari siciliani con un elevato standard qualitativo, favorendone la diffusione attraverso mirate azioni di co-marketing e manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.

Lo hanno sottoscritto ieri nei saloni della Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Edy Bandiera e i fondatori di “Io Compro Siciliano”, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello, alla presenza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci e di Toto Cordaro, assessore regionale Territorio e Ambiente.

La collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura e “Io Compro Siciliano” metterà insieme le competenze dei funzionari e dei professionisti scelti dall’Assessorato all’Agricoltura e degli esperti di “Io Compro Siciliano” per progettare e realizzare interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze siciliane, potendo contare sulla forza comunicativa del concept esploso in tempo di lockdown per il Covid-19.

A firmare l’accordo è stato lo stesso assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, che scommette sul marchio di qualità della Regione Siciliana.