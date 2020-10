Gioiosa Marea, sono negativi i test molecolari delle tre persone risultate positive al test rapido

Sono risultati tutti e tre negativi i test molecolari per le tre persone di Gioiosa Marea che, due giorni fa, erano risultate positive al test rapido. Lo ha dichiarato poco fa l’assessore alla protezione civile Giosuè Giardina, dopo la comunicazione dell’Asp.

Le tre persone, che erano in attesa dell’esito del test molecolare da parte dell’azienda sanitaria, si trovavano già in isolamento fiduciario e asintomatiche. Visto che una delle tre era un dipendente comunale, era stato deciso di chiudere gli uffici comunali di via Giuseppe Natoli Gatto per procedere alla sanificazione. A questo punto il centro operativo comunale è stato nuovamente chiuso, mentre sono stati riaperti gli uffici comunali.