Galati Mamertino – Salgono a 115 i positivi al Covid-19. Il sindaco: “Non lasciateci soli”

Sono 115, al momento, i casi di Covid-19 a Galati Mamertino, accertati con tampone molecolare. Un numero enorme rispetto alla popolazione galatese, che conta 2.500 anime.

Sale ancora il numero dei contagiati nel piccolo centro nebroideo, che due giorni fa è stato dichiarato zona rossa. Totale dei contagiati che pare destinato a crescere ancora, perché ieri, su 48 test rapidi eseguiti, 11 sono risultati positivi.

Sono oltre 500, al momento, le persone in isolamento, mentre un paziente ieri è stato ricoverato al Policlinico di Messina, per sintomi severi classici del Covid-19.

“Ringrazio il prefetto di Messina e l’ASP 5 per la grande disponibilità che stanno dimostrando verso la nostra comunità in questo difficile momento”, ha dichiarato il sindaco, Nino Baglio, che ha aggiunto: “Il nostro paese è bloccato per evitare il diffondersi del contagio, ma Galati Mamertino non deve essere abbandonato e lasciato a se stesso”.

”A seguito della nostra richiesta ci è stato comunicato ufficialmente che da domani, 15 ottobre, il servizio di Guardia Medica a Galati Mamertino sarà attivo H24 fino alla cessazione dell’emergenza”, dice il primo cittadino.