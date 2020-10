Coronavirus – Capizzi, sono 14 i casi accertati. Altre 5 persone positive al test rapido

Salgono a 14 i casi acclarati di positività al coronavirus nel Comune di Capizzi, accertati attraverso il tampone molecolare, di cui un soggetto in ospedale a Messina ed uno in quarantena a Messina. Lo ha comunicato nella tarda mattinata di oggi il primo cittadino, Leonardo Principato Trosso, via social.

Inoltre altre 5 persone sono risultate positive al test rapido e nelle prossime ore dovrebbero essere sottoposte al tampone rino-faringeo molecolare.

Dopo la mappatura della linea dei contatti avuti dalle persone risultate positive, sono circa una trentina in tutto i test molecolari eseguiti nei giorni scorsi, per i quali si attende ora esito.

Il sindaco, Leonardo Principato Trosso, con una diretta facebook, ieri sera ha aggiornato la cittadinanza sull’evoluzione del contagio, che sembrerebbe essere circoscritto a 2 nuclei parentali.

“Attendiamo gli altri esiti. Oggi pomeriggio ci confronteremo con le autorità sanitarie per concordare il da farsi.” aggiunge Principato Trosso, che conclude raccomandando di rispettare le regole ed evitare le uscite di casa non necessarie.