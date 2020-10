Coronavirus – 6 casi al Papardo di Messina, salgono a 8 i positivi a Torregrotta e Saponara

Il fronte Covid in provincia di Messina fa registrare qualche preoccupazione. Nel capoluogo, all’Ospedale Papardo quattro impiegati degli uffici amministrativi sono risultati contagiati. Positivi anche due pazienti. E adesso ovviamente sono in corso controlli tra tutti i dipendenti che potrebbero essere entrati in contatto con gli impiegati, tutti asintomatici e attualmente in isolamento domiciliare.

Un contagio sarebbe stato riscontrato anche al Liceo La Farina, ma lo studente avrebbe partecipato solo a lezioni a distanza. A Rometta guariscono due dei pazienti.

Sono otto invece i positivi a Torregrotta e 17 i cittadini in isolamento fiduciario. La scuola materna Grazia Deledda di Scala rimarrà chiusa per una sanificazione straordinaria dopo un caso riscontrato tra il personale scolastico. Sanificazione anche in Municipio. I positivi stanno comunque bene e dal Comune si sta cercando di fornire loro tutta l’assistenza necessaria.

Otto i positivi anche a Saponara dopo i due casi accertati ieri. Nessun caso di particolare gravità, ha affermato il sindaco Fabio Vinci, il quale ha assicurato che le forze dell’ordine stanno procedendo ai controlli legati ai protocolli posti in essere in questi casi.

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato comunicato ieri anche dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò. La persona contagiata è in isolamento domiciliare.