Barcellona P.G. – Controlli sull’abbandono dei rifiuti in città, elevate sanzioni

Uno dei punti del programma elettorale del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, prevedeva la cura della città sotto il profilo del decoro urbano.

In quest’ottica, nella giornata di oggi, l’Assessore con delega all’Igiene Ambientale, Filippo Sottile, insieme a personale della Polizia Municipale, ha condotto sopralluoghi in diverse zone della città.

Obiettivo quello di contrastare l’ormai tristemente noto fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Sono stati individuati alcuni soggetti che avevano abbandonato rifiuti peraltro in una via centralissima della città.

Inoltre, sono state elevate altre due sanzioni. Controlli sono stati effettuati anche nell’area artigianale, in Via San Teodoro, Via Giorgio La Pira, traversa fra Via La Pira e Via Amendola, Via Amendola accanto supermercato Despar, Serro Giardino accanto rotonda, Ponte fra Serro Giardino e via Custoza, dietro Arena Montecroci, Fondaconuovo pressi statua di San Pio, Stretto II Fondaconuovo area dietro palazzine, Via Pietro Micca e Piano Torrione.

“Informo la cittadinanza che saranno collocate telecamere con funzione di foto trappola e avviso infine che “gli sporcaccioni” saranno sanzionati con multe dai 600 euro a salire – afferma con fermezza il sindaco Calabrò –, con la possibilità di valutare l’ipotesi di procedere a eventuali denunce penali. Nulla sarà lasciato al caso e il territorio sarà costantemente monitorato”.