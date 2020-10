Uil Messina: “L’Asp nomini il nuovo direttore sanitario!”

Venga nominato il direttore sanitario dell’Asp, in modo da coordinare al meglio il lavoro riguardante la gestione della sanità in provincia. Lo hanno richiesto all’assessore regionale Ruggero Razza il segretario generale della Uil-Fpl di Messina Pippo Calapai, il coordinatore provinciale dell’area medica Corrado Lamanna e il suo vice Paolo Calabrò.

L’Asp di Messina, da circa quattro mesi, con le dimissioni del dottor Domenico Sindoni, è scritto in una nota sindacale, è sprovvista del direttore sanitario aziendale, con tutte le refluenze negative che da ciò ne possono derivare. L’Asp di Messina è una azienda sanitaria particolarmente variegata, infatti oltre a garantire la funzionalità di sette presidi ospedalieri deve garantire assistenza sanitaria in numerosi distretti sanitari e in numerosi dipartimenti. E ci sono poi situazioni particolari negli ospedali di Lipari, Barcellona, Patti e presso il Punto Nascita di Sant’Agata di Militello. “Signor assessore, oggi che siamo in piena emergenza Covid, con i contagi che stanno notevolmente aumentando, chiediamo un urgente intervento, affinché il manager dell’Asp di Messina possa, in questo modo, porre rimedio ai numerosi problemi sanitari dell’Asp”.