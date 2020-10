Scuola, il ministro Azzolina: “I ragazzi sono felici di essere tornati tra i banchi. Didattica in presenza fondamentale”

E’ ancora polemica sulla scuola. Didattica a distanza o lezioni in presenza? Visto l’aumento di contagi nell’ultimo mese, ieri i Presidenti di Regione, durante la cabina di regia tra governo e gli Enti locali per il nuovo DPCM, hanno paventato come ipotesi estrema quella di tornare alle lezioni a distanza per gli studenti delle superiori, al fine di alleggerire il trasporto pubblico. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina però ha categoricamente rifiutato questa opzione e le lezioni continueranno in presenza in classe.

A tal proposito questa mattina la Azzolina ha dichiarato all’ANSA che “I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove”.

“I numeri e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo”, conclude la ministra.