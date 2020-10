Gioiosa Marea: tre persone positive al Covid

Tre persone sono risultate positive al coronavirus a Gioiosa Marea.

Lo ha comunicato l’assessore alla protezione civile Giosuè Giardina. La positività è stata riscontrata con i test rapidi, per cui ieri sera sono stati sottoposti al test molecolare e oggi si saprà se la positività verrà confermata o meno. Si trovano già in isolamento fiduciario e sono asintomatiche. Visto che una delle tre persone è un dipendente comunale, è stato deciso che oggi gli uffici comunali di via Giuseppe Natoli Gatto resteranno chiusi per effettuare la sanificazione. L’amministrazione ha già attivato il centro operativo comunale ed è in stretto contatto con l’Asp.