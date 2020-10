Furnari: presentata domanda per il finanziamento dell’impianto di videosorveglianza

L’amministrazione di Furnari guidata da Maurizio Crimi presenterà istanza per installare un impianto di videosorveglianza; potrà farlo soprattutto per aver sottoscritto il 27 aprile 2018 il “patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, che ha come obiettivo prioritario la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

Il Ministero dell’Interno ha stanziato in totale 17 milioni di euro ed il comune cercherà di rientrare tra gli enti finanziati. Costo del progetto: 177 mila euro inclusi 40 mila euro di

cofinanziamento comunale. Sono svariate le aree sensibili del territorio, che è variegato: dal centro storico in collina, alle aree marine di Tonnarella e Portorosa, per non parlare di

come aumenti la popolazione nel periodo estivo. Sin troppo ovvio, con questi “numeri”, che il comune si attivi per realizzare la videosorveglianza. Progettista è l’ingegnere

Carmelo Paratore, rup e reo il geometra Antonino Torre. Risalgono al 2017 e al 2015 impianti di videosorveglianza sul territorio; sono stati localizzati, tra gli altri, presso il

depuratore di contrada Bazia e nelle zone di accesso al parco urbano “Salvatore Quasimodo”.