Coronavirus – 334 nuovi casi oggi in Sicilia su 8.340 tamponi eseguiti

La Sicilia continua a stabilire nuovi record: sono 334 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell’isola. L’ennesimo record, registrato in contemporanea al record di tamponi effettuati in un solo giorno, sono stati 8.340 in 24 ore.

Salgono così a 4.877 gli attuali positivi, con 4.407 persone che si trovano in regime di isolamento domiciliare (171 in più di ieri). 470 i ricoverati in ospedale (24 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (2 in più di ieri).

La Sicilia è adesso la quarta regione in Sicilia per numero di ricoverati in terapia intensiva.

Purtroppo crescono ancora i decessi provocati dalla pandemia: nell’isola adesso sono 341. Due le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

137 invece i guariti, con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.708.