Sant’Agata M.llo – Accertata la positività dei due fratellini. Scuole chiuse fino a sabato

Alla luce degli esiti dei tamponi molecolari che hanno confermato la positività al Covid-19 dei due fratellini frequentanti uno la scuola elementare “Capuana” e l’altro la scuola per l’infanzia “Monaci” del I° istituto comprensivo, è stata disposta con nuova ordinanza sindacale la proroga della chiusura, già in atto oggi, dei due plessi scolastici fino a sabato 17 ottobre.

“Sentiti il dirigente scolastico e i sanitari del dipartimento di prevenzione del distretto – spiega il sindaco Bruno Mancuso – e visto l’oggettivo impedimento di limitare la sospensione dell’attività didattica alleclassi frequentate dai suddetti alunni, anche a causa di condivisione di insegnanticomuni ad altre classi dello stesso plesso, si è ritenuto necessario un approfondimento della catena dei contatti avuti dagli stessi alunni in ambito scolastico e dunque, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus inambito scolastico, procedere in via precauzionale alla proroga della chiusura dei plessi scolastici comunali Capuana e Monaci”.

Nella giornata di domani, martedì 13 ottobre, sarà allestito dall’Usca un apposito drive in per l’esecuzione dei tamponi per 44 bambini delle classi frequentati dai piccoli già risultati positivi, nonché per 22 tra docenti e personale scolastico, tutt’ora in isolamento fiduciario precauzionale.