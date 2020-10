Coronavirus – A Sinagra salgono a 2 i casi di accertata positività

Salgono a 2 i casi di accertata positività al Covid-19 nel comune di Sinagra.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nino Musca. Il tampone rinofaringeo molecolare ha infatti confermato la positività del cittadino sinagrese, che era già risultato positivo al test rapido.

I due cittadini risultati positivi sono legati da rapporti di lavoro e sono in buone condizioni di salute. Così come i familiari e coloro venuti a stretto contatto, i due si trovano in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni.