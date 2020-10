Coronavirus – 298 nuovi casi in Sicilia. 60 i contagiati oggi nel messinese

Sono 298 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un nuovo record, ma con molti meno tamponi effettuati nell’ultimo giorno, 3.892 quelli esitati in un giorno.

Non accenna a calare il trend dei nuovi positivi nell’isola, nonostante il numero inferiore di tamponi (ieri ne erano stati eseguiti 4.509). Si registra dunque un aumento significativo del rapporto percentuale tra tamponi e nuovi casi.

Salgono così a 4.682 gli attuali positivi, con 4.236 persone che si trovano in regime di isolamento domiciliare (261 in più di ieri). 446 i ricoverati in ospedale (20 in più rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (quattro in più di ieri).

Purtroppo crescono ancora i decessi provocati dalla pandemia: nell’isola adesso sono 339. Tre dunque le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

14 invece i guariti, con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.571.