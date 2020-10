Controlli anticovid e antidroga a Messina ed in provincia, multe e arresti

Ancora controlli delle forze dell’ordine nel fine settimana presso i principali luoghi di ritrovo della movida a Messina e provincia, per garantire il rispetto delle norme anti Covid 19 e la massima sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. I servizi hanno impegnato polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale in città e in provincia.

Sottoposti a controllo 2729 persone e 52 esercizi commerciali. In un caso è stata elevata una multa da 400 euro per mancato uso della mascherina. In un altro, a Sant’Agata Militello, la persona invitata ad indossare la mascherina, verosimilmente in stato di alterazione psico-fisica, ha aggredito gli agenti e danneggiato alcune auto in sosta. È stato quindi arrestato. Ulteriore arresto è stato effettuato dai poliziotti delle volanti; si tratta di un uomo di 56 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso in strada, alla guida di un’autovettura. E’ in attesa del rito direttissimo.

L’ultimo arresto riguarda un trentunenne messinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati quasi otto chili di marijuana. La droga, allo stato erbaceo, era custodita all’interno di un locale, in grossi mazzi posti ad essiccare, una vera e propria serra artigianale attrezzata di ventilatore utilizzato per l’essiccazione. Sottoposta agli arresti domiciliari, è in attesa del rito direttissimo.