A/20 – Al via la manutenzione dei cavalcavia e dei viadotti: termine previsto per i lavori agosto 2021

Continua l’azione di risanamento delle reti viarie delle Autostrade Siciliane. Avviati oggi sulla A20 Messina-Palermo i lavori di manutenzione ordinaria dei cavalcavia. Per consentire le operazioni, sino al termine previsto per il 10 agosto 2021, dal km. 0 al km. 95,200 la circolazione sarà regolata con la parzializzazione delle carreggiate mediante chiusure alternate della corsie di emergenza in entrambe le direzioni e relativi svincoli e pertinenze, sia in orari diurni che notturni.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

Sono stati consegnati inoltre i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Mongiove, Montagnareale e Sottovia Torre Fortunato, sempre sulla A20 nella tratta ricadente nel Comune di Patti. Gli interventi, scaturiti a seguito delle attività ispettive che erano state avviate dal Consorzio, restituiranno i viadotti completamente ripristinati e consolidati, per costo totale di € 506.240,83. Nei prossimi giorni saranno comunicate le relative modifiche alla viabilità.